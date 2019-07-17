Bilgisayar hırsızlar kamerada!

Edinilen bilgilere göre, hırsızlık olayı Fırat Mahallesi Hürriyet Sokak’ta bulunan Zeugma Anaokulunda meydana geldi. Akşam saatlerinde okula giren iki hırsız okulun bilgisayarını çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kısa sürede hırsızların M.N.T. ve M.P. olduğunu belirledi. Ekipler, zanlıları evlerinde gözaltına aldı. Zanlılar sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.