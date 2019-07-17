Beyaz Saray'dan skandal karar

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini teslim alması ABD'nin canını sıkıyor. Patriotları vermeyen ancak S-400 alınmasını da onaylamayan Beyaz Saray Türkiye'nin F-35programında bulunamayacağını açıkladı.



'DAHİL OLMASI İMKANSIZ'



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın alması F-35 programına dahil olmasını imkansız hale getirdi.' ifadesi kullanıldı.



-Trump hükümeti, Türkiye'nin Patriot hava savunma sistemi alması için pek çok teklif sunmuştur.







-Türkiye 65 yılı aşkın bir süredir köklü ve güvenilir bir ortak ve NATO müttefiki olmuştur ancak S-400'lerin kabul edilmesi bütün NATO müttefiklerinin Rus sistemlerinden uzaklaşma konusunda birbirlerine verdikleri taahhüde zarar vermektedir.



-Bunun Türkiye'nin İttifak içinde birlikte çalışılabilirliği üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. ABD hala Türkiye ile stratejik ilişkisine büyük değer vermektedir.



-NATO müttefikleri olarak ilişkimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35'e odaklı değildir. Askeri ilişkilerimiz güçlüdür. Türkiye'de S-400 sisteminin varlığından kaynaklanan kısıtlamaları gözeterek Türkiye ile kapsamlı şekilde işbirliği yapmaya devam edeceğiz.