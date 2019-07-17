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Bakanlık'tan Erbil saldırısına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Erbil’de Türk konsolosluk çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Dünya / 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:10
Bakanlık'tan Erbil saldırısına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi, başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk Milletine sabır diliyoruz' denildi.

Erbil'de restorana saldırı: Türk diplomat şehit oldu Kaynak : İHA

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