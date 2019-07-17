Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.



Havalimanında, 'Gelen Cumhurbaşkanı da olsa Başbakan da olsa alacaksınız' diyen eski Albay Özdemir'e, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



Mahir Ayabak'ın şehit edilmesine ilişkin 4 sözleşmeli erden ikisine ağırlaştırılmış müebbet, ikisine müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Atatürk Havalimanını işgalden sorumlu olan eski Tank Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Serbülent Eken'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



Darbe girişiminde Atatürk Havalimanı Smart Kule'de polislere ateş ederek direnen eski Binbaşı Yenihayat'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.