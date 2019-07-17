Askeri araca bombalı saldırı: 5 ölü

Suriye’nin Dera kentinde gerçekleştirilen bombalı saldırıda askeri araç hedef alındı. Olayda Suriye ordusundan 5 askerin hayatını kaybettiği, 11 askerin yaralandığı belirtildi. Olay yerine intikal eden sağlık görevliler, cenazeleri ve yaralıları Dera Ulusal Hastanesine tahliye etti.



Rusya Savunma Bakanlığı, 13 Aralık’ta Dera kentinde bir askeri aracın saldırıya uğradığını açıklamıştı. Kaynak : İHA

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