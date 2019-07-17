USD (Alış - Satış) : 5,70 - 5,71 EURO (Alış - Satış) : 6,41 - 6,42

Apartmandan çıkanlar korkunç manzarayla karşılaştı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, üniversite sınavının ardından bunalıma girdiği öne sürülen M.C. (18), oturduğu apartmanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan atladı. Ağır yaralanan M.C., hastanede tedaviye alındı.

3. Sayfa / 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:19
Apartmandan çıkanlar korkunç manzarayla karşılaştı

Olay, saat 05.30 sıralarında, İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi.

İş insanı S.C.'nin kızı M.C. bu sene üniversite sınavına girdi. İddiaya göre bir süredir bunalımda olan M.C., oturduğu apartmanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan atladı.

Bir süre sonra işe gitmek için apartmandan çıkan kişiler, M.C.'yi kanlar içinde buldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

M.C. daha sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan M.C.'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Devlet Hastanesiİstiklal


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı