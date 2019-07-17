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ABD Büyükelçiliği'nden Erbil'deki saldırıya kınama

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Erbil’de Türk diplomatlara yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

Dünya / 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:50
ABD Büyükelçiliği'nden Erbil'deki saldırıya kınama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de Türk diplomatlara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, 'Erbil'deki menfur saldırıda hayatını kaybeden Türkiye Başkonsolosluğu görevlisinin ailesi, yakınları ve meslektaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz' ifadeleri kullanıldı.

Erbil'de Başkonsolosluk görevlisi silahlı saldırıda şehit oldu Kaynak : İHA

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