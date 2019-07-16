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Türk gemicinin eşi gözyaşlarına boğuldu

Nijerya’da rehin alınan denizcinin eşi Çiğdem Zabun, sosyal medyadan paylaştığı videoda ağlayarak yardım istedi.

Güncel / 16 Temmuz 2019 Salı 17:46
Türk gemicinin eşi gözyaşlarına boğuldu
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Nijerya açıklarında korsanların saldırısı sonucu 18 Türk'ün bulunduğu bir gemide 10 gemiciyi kaçırıldı. Rehin alınan denizcinin eşi Çiğdem Zabun, sosyal medyada paylaştığı videoda ağlayarak yardım istedi.

Türkiye bandıralı Paksoy I yük gemisine silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda mürettebattan 10 Türk kaçırılmıştı. Gemide 18 Türk vatandaşının bulunduğu bilgisi verilmişti. Kaçırılan 10 Türk'ten ikisi daha sonra serbest bırakılırken, 8 kişinin kurtarılması için de çalışma sürüyor. Kaynak : İHA

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