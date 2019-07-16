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Trump'tan son dakika Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye konusu çok karışık, onlarla konuşuyoruz. Türkiye 100'den fazla F-35 siparişi verdi, fazlasını alamayacak, çünkü S-400 aldılar. Türkiye Patriot almak istedi ama daha önceki yönetim satmadı, durum adil deği" açıklamasını yaptı.

Dünya / 16 Temmuz 2019 Salı 20:05
Trump'tan son dakika Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili Ankara'ya sevkiyat sonrası ilk kez konuştu.

Trump, "Türkiye ile olan durum adil değil çünkü Türkiye Patriot almak istedi fakat ABD onları Türkiye’ye satmadı.

Türkiye ile ilgili durum çok karışık, konuşmaya devam ediyoruz.

Türkiye 100den fazla F-35 siparişi verdi ama daha fazla alamaz çünkü Rusya'dan savunma sistemi aldılar." ifadelerini kullandı.

Savunma SistemiTürkiyeTrumpRusya


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