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Rus istihbaratı ve DEAŞ arasında çatışma

Rusya’da Rus istihbaratının DEAŞ militanlarına yaptığı takip sırasında çıkan çatışmada militanların aracında bulunan bomba patladı.

Dünya / 16 Temmuz 2019 Salı 11:28
Rus istihbaratı ve DEAŞ arasında çatışma

Rusya’nın Krasnodar Bölgesi’ne bağlı Rostov şehrinde Rusya Federal İstihbarat Servisi (FBS) tarafından DEAŞ militanı olduğu tespit edilen 3 kişi takibe alındı. Militanların hücre evlerine operasyon yapılırken teröristlerden biri kaçmaya başladı.

Aracına binen militan, Rostov’a bağlı Rodionovo-Nesvetaysky bölgesinde yine DEAŞ’a ait bir çiftlik evine ulaşmak istedi. Gerçekleşen sıkı takipte terörist, kendisini takip eden FSB üyelerine ateş açtı. Çatışma uzun süre devam ederken, bu sırada DEAŞ militanının aracındaki bomba patladı. Terörist olay yerinde yaşamını yitirirken araçtan geriye ise sadece külleri kaldı. Olay yeri inceleme ekipleri patlayan araçta yaptıkları araştırmada çok sayıda patlayıcı ve silah bulunduğunu tespit etti.

Kaçan DEAŞ militanı ile yaşanan çatışmada aracın patlamasıyla 1 militan etkisiz hale getirildi.

FSB üyelerinin DEAŞ’ın hücre evine yaptığı operasyonda da 2 militan sağ ele geçirildi. Hücre evinde yapılan incelemede örgüte ait çok sayıda propaganda aracı, silahlar, bomba yapımında kullanılan malzemeler ve patlayıcılar ele geçirildi. FSB’den yapılan açıklamada, DEAŞ’ın yakın zamanda Rus polisine saldırı planladığını, yapılan bu operasyon ile örgütün planlarının önüne geçildiği aktarıldı. Kaynak : İHA

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