ABD Başkanı Donald Trump tarafından savunma bakanlığına aday gösterilen Mark Esper, 'Ankara’nın Rus S-400 hava savunma sistemini alma hevesinin NATO ve Türkiye’nin güvenliğine zarar verdiğini' belirtti.



"YANLIŞ BİR KARARDI"

ABD senatörlerinin sorularını yanıtlayan Esper, "Türkiye eski ve önemli bir müttefik ama S-400 kovalaması, Ankara ve NATO’nun güvenliğini bozuyor. S-400 almak yanlış bir karardı ve hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye hem F-35'lere hem S-400'lere sahip olamaz." dedi.



Türkiye’yi, S-400 alması durumunda F-35 savaş uçaklarını alamayacağı konusunda defalarca uyardıklarının altını çizen Esper, aynı zamanda ABD’nin Türkiye’yle yakın askeri işbirliğini korumak istediğini savundu.



Pentagon: S-400'ler bizde hayal kırıklığı yarattı



ABD Senatosu’nun Silahlı Kuvvetleri Komitesi bugün, Esper’in savunma bakanlığı adaylığını görüşüyor.



ABD medyası, Esper’in bu yorumunun, Türkiye’ye S-400 sevkiyatı başladıktan bu yana Washington’un yaptığı ilk detaylı açıklama olduğuna dikkat çekiyor.



Trump, savunma bakan vekili olarak görev yapan Mark Esper'in savunma bakanlığına adaylığını Senato'ya göndererek resmileştirmişti.