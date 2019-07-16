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Pentagon: S-400'ler bizde hayal kırıklığı yarattı

Türkiye önemli bir NATO üyesi olduğunu söyleyen Esper, S-400'lerin alınmasının yanlış bir karar olduğunu söyledi

Dünya / 16 Temmuz 2019 Salı 19:34
Pentagon: S-400'ler bizde hayal kırıklığı yarattı

ABD Başkanı Donald Trump tarafından savunma bakanlığına aday gösterilen Mark Esper, 'Ankara’nın Rus S-400 hava savunma sistemini alma hevesinin NATO ve Türkiye’nin güvenliğine zarar verdiğini' belirtti.

"YANLIŞ BİR KARARDI"
ABD senatörlerinin sorularını yanıtlayan Esper, "Türkiye eski ve önemli bir müttefik ama S-400 kovalaması, Ankara ve NATO’nun güvenliğini bozuyor. S-400 almak yanlış bir karardı ve hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye hem F-35'lere hem S-400'lere sahip olamaz." dedi.

Türkiye’yi, S-400 alması durumunda F-35 savaş uçaklarını alamayacağı konusunda defalarca uyardıklarının altını çizen Esper, aynı zamanda ABD’nin Türkiye’yle yakın askeri işbirliğini korumak istediğini savundu.

Pentagon: S-400'ler bizde hayal kırıklığı yarattı

ABD Senatosu’nun Silahlı Kuvvetleri Komitesi bugün, Esper’in savunma bakanlığı adaylığını görüşüyor.

ABD medyası, Esper’in bu yorumunun, Türkiye’ye S-400 sevkiyatı başladıktan bu yana Washington’un yaptığı ilk detaylı açıklama olduğuna dikkat çekiyor.

Trump, savunma bakan vekili olarak görev yapan Mark Esper'in savunma bakanlığına adaylığını Senato'ya göndererek resmileştirmişti.

Savunma BakanlığıTürkiyeDonald Trump


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