Hamile kadın ve eşinin darp edilmesi kameralara yansıdı

Eskişehir'de 20 Kasım 2018 tarihinde Büyükdere Mahallesi Millet Caddesi'nde yaşanan olayda, Murat B. ile Murat Y., arasında trafik meselesi yüzünden sözlü tartışma başladı.



Bir süre sonra araçlarından inen şahısların tartışması kavgaya dönüştü. İddialara göre, Murat Y., yanında hamile eşi bulunan Murat B.'ye yumruk atmaya başladı.



Kocasını kavga ettiği adamdan kurtarmak isteyen ve olay tarihinde 5 aylık hamile olan Fatma Didem Bayav'da yumrukların hedefi oldu. Yaşanan bu olay ise anbean kameralar tarafından kaydedildi. Yaşanan olay sonrasında iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili açılan davanın duruşmasında iki sürücü ve darp olayına maruz kalan Fatma Didem Bayav ifadelerini verdi.



Eskişehir 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ifade veren ve olayda eşi ile birlikte darp edildiği iddia edilen Murat B., tartıştığı sürücünün kendisini takip ettiğini söyledi.



“Yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı”



Aralarında yol verme mevzusundan tartışmanın başladığını ifadesinde belirten Murat B, “Diğer sürücü beni araca doğru itekledi. Ardından yüzüme doğru vurdu. Gözlüğümün bağlantı yeri kırıldı. Yüzümden yaralandım. Elimle kendimi korumaya çalıştım. Eşimin yüzüne de vurdu. Ben diğer sürücüye vurmadım. Yeniden 900 liraya gözlük almak zorunda kaldım. Şikayetçiyim” dedi.



Diğer sürücü Murat Y., ise duruşmada ki ifadesinde diğer sürücüyü takip etmediğini ileri sürdü.



“Ben sürücünün eşine vurmadım”



Murat Y., duruşmasındaki ifadesinin devamında ise şunları söyledi:



“Sağ şeritte gidenler devamlı sağa dönerler, diğer sanık aracıyla en sağdan en sola dönmeye çalıştı. Bu sebeple kazaya sebebiyet verecekti. Sonra sanık aracı ile olay yerinden ayrıldı. Ben de karşıya geçtim. Tramvay durağına geldiğimde aynı istikamette önümde seyir halinde olan diğer sanık aniden durdu. Ben de durdum. Aracımızdan indik. Birbirimize doğru gelmeye başladık. Yol verme mevzusundan dolayı tartıştık. Diğer sanığa aracına bin git demem rağmen o hala ‘Ne olacak' diye diretiyordu. Sonra kendisini elimle itekledim. O da bunun üzerine yumrukla yüzüme vurdu. Ben de ona ona vurdum. Muhtemelen yüzüne vurmuş olabilirim. Gözünde gözlüğü de vardı. Vurmamdan sonra gözlük gözünde duruyordu. Arbede esnasından düştü ise orasını bilemem. Gözlüğe zarar verme suçunu kabul etmiyorum. Ben sanığın eşine vurmadım. Olayda yaralanmaya ilişkin bir tedavi görmedim. Rapor almadım. Kavga esnasında telefonum ve saatim kırıldı. Nasıl kırıldığını bilmiyorum. Saatim ve telefonumdan kaynaklı bin 500 lira zararım var. Şikayetçiyim” dedi.



Olayda darp edildiği ileri sürülen hamile kadın Fatma Didem Bayav duruşma ki ifadesinde ise;



“Eşim ile sanığı ayırmak için araya girmek istediğimde sanık Murat Y., bana da yumruk vurdu. Benim gözlüğüm de o sırada yere düştü, kırıldı. Yaralanmaya ilişkin maddi bir zararım yoktur. Ancak gözlüğümden dolayı zararım bin 50 liradır. Sanıktan şikayetçiyim” şeklinde konuştu.



“Çok şükür bebeğimize bir şey olmadı”



Olayla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Fatma Didem Bayav, olay tarihte 5.5 aylık hamile olduğunu söyledi.



Araçla giderken eşimle darp edildiğini anlatan Bayav, “Gözlüğümüze kadar kırıldı. Bununla ilgili şikâyetçi olduk, ama her hangi bir tutuklama kararı çıkmadı şahısla ilgili. Olayla ilgili görüntüler var, darp raporlarımız da var. Olay şöyle oldu; biz üniversitede çalışan iki doktoruz. Aracımızla giderken şahıs bize yol vermedi. Daha sonrasında peşimizden hızlıca gelerek sıkıştırdı. Araçtan indiler ve kendi aracımızın yanında eşime yumruk atarak, aracın kapısına iterek darp ettiler. Ben de şahsın saldırdığını görünce inip ayırmak için yanlarına gittim. Yanlarına gittiğimde şahıs bana da yumruk attı. İkimizin de gözünde gözlük var gözlüklerimiz kırıldı. Maddi zararımızın yanında manevi olarak da zararımız var. Yaklaşık 5.5 aylık hamile olduğumda belliydi. Allah'a çok şükür bebeğimizde sorun yok sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi ama yine de manevi sıkıntımız bizi çok yıpratmıştı” diye konuştu.



“Bilirkişi bizi haklı buldu”



Davanın seyri hakkında bilgi veren Bayav, konuşmasının devamında ise şu cümlelere yer verdi:



“İki duruşma atlattık. 3'üncü duruşmamız kasım ayının sonuna doğru. Olayla ilgili 2 tanığımız var. Tanıklarımız olmasına rağmen davamız hala sürüncemede. Onun da bizim lehimize sonuçlanmasını istiyoruz. Hakim tekrar görüntüleri izleyeceğini söyledi.



2 tane bilirkişi raporu var. Darp eden karşı taraf görüntülerin tekrardan bilirkişiye gitmesini istedi. Raporlar şahsın eşimi araca doğru itip, yumruk sallayıp darp ettiğine yönelik. Buna rağmen iftira atmaya devam ediyorlar. Hakim tekrar görüntüleri izlerse davanın lehimize sonuçlanacağını düşünüyorum.”



Hamile kadın ve eşinin avukatı Damla Mutluer, sürecin peşinde olduklarını belirterek “Müvekkilim ve eşi araçla seyir halindeyken yer verme mevzusu yüzünden bir araç onları hızlıca takip ediyor, peşlerinden geliyor. Bu sebeple 2 araç birden duruyor. Müvekkilimin eşi araçtan iniyor karşı tarafta araçtan iniyor. Tartışma başladıktan sonra karşı taraf müvekkilimi alarak yumruklamaya başlıyor. Eşinin darp edildiğini gören 19 haftalık hamile müvekkilim de yanlarına gelip ayırmaya çalışırken yumruk darbesi alıyor. Kendisinin ve eşinin gözlüğü kırılıyor ve darp edilmiş oluyorlar” dedi.



“Karnına darbe alsaydı bebeğin ölümünden bahsediyor olacaktık”



Avukat Mutluer, olayın daha ağır olabileceğine dikkat çekerek, “Sonuçta 19 haftalık hamile. Karnına darbe gelmiş olsaydı şu an da biz kasten yaralamadan değil ya bebeğin ya annenin ölümünden bahsediyor olacaktık. Bunun haricinde ileriki dönemlerde müvekkilim çocuğuna bir şey olacak mı endişesiyle yaşadı. Bu da onun için hem maddi hem manevi bir kayıp” dedi.



“Şiddete eğilimi olan sürücüler trafiğe çıkmasın”



Şiddet eğilimi sürücülerin trafiğe çıkmasının tehlikesinden bahseden Mutluer, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:



“Yer verdin vermedin mevzuları incir çekirdeğini doldurmayacak kadar küçük mevzular. Bunun için tanımadığı insanlara husumet besleyerek şiddet uygulayabilen insanlar hayatlarında diğer aşamalarda her hangi büyük bir sorunla karşılaştıklarında çok daha büyük tepkiler verebilirler, çok daha önlenemez tepkiler verebilirler. Bu sebeple en azından bu kişilerin sürücü olarak trafikte bulunmalarına engel olunması gerektiğini düşünüyorum. Bir kanun maddesiyle MOBESE görüntüleri veya kamera görüntülerinde şiddet eğilimi olan kişilerin tespiti halinde o kişilerin sürücü olarak trafiğe çıkmaları engellenebilir. Şu anda davamız devam ediyor, Bilirkişi raporları alındı. Ancak şunu söyleyebilirim ki, sosyal medyada, basında yer bulmadığı için geçen hafta gerçekleşen elem olaydaki gibi hızlı bir süreç işlemiyor. Davayı takip ediyoruz, sürecin peşinde olacağız.” Kaynak : İHA

