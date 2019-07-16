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Arap turiste yan kesicilik şoku

Beyoğlu Taksim Metrosu’nda Arap turistin cüzdanını yan kesicilik yöntemiyle çalan Filistin asıllı hırsız, olay yerinden kaçarken polis tarafından yakalandı. Hırsız gözaltına alınırken, şok yaşayan Arap turistin çocukları korku dolu anlar yaşadı.

3. Sayfa / 16 Temmuz 2019 Salı 09:14
Arap turiste yan kesicilik şoku
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Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu Taksim Metrosu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Filistin asıllı A. S., metro’ya binmek için yürüyen merdivenlere ailesiyle gelen Arap turistin cüzdanını çalarak, metroya doğru kaçtı. Neye uğradığını şaşıran Arap aile, durumu metro girişindeki Beyoğlu Emniyet Müdürlüğüne bağlı polise bildirdi. Eşkal üzerine polis hemen harekete geçti ve şüpheliyi bir süre kovaladı. Şüpheli, metroya binmeden polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Cüzdanları çalınan ailenin çocuğu ise şok geçirdi. Şok üzerine sürekli ağlayan çocuğun babası tarafından teselli edildiği görüldü.

Daha sonra metro girişinde toplanan meraklı kalabalığı polis dağıttı.

Gözaltına alınan zanlı karakola götürülürken, deport edileceği bildirildi.

Kaynak : İHA

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