Türbeye bombalı saldırı: 5 ölü

Irak’ta Ebu El-Fadl El-Abbas türbesine düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Bağdat'ın güneybatısında el-Malif bölgesinde bulunan Ebu El-Fadl El-Abbas türbesine intihar saldırısı düzenlendi.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı. Yaralılar Yermük hastanesine kaldırılırken, hastane yönetimi 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Hastane yönetimi 14 yaralının da tedavilerine devam edildiğini kaydetti.
Güvenlik kaynakları, saldırının iki saldırgan tarafından yapıldığını söyledi.
Kaynak : İHA