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Türbeye bombalı saldırı: 5 ölü

Irak’ta Ebu El-Fadl El-Abbas türbesine düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 15 Temmuz 2019 Pazartesi 21:52
Türbeye bombalı saldırı: 5 ölü
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Bağdat'ın güneybatısında el-Malif bölgesinde bulunan Ebu El-Fadl El-Abbas türbesine intihar saldırısı düzenlendi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı. Yaralılar Yermük hastanesine kaldırılırken, hastane yönetimi 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hastane yönetimi 14 yaralının da tedavilerine devam edildiğini kaydetti.

Güvenlik kaynakları, saldırının iki saldırgan tarafından yapıldığını söyledi.



Kaynak : İHA

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