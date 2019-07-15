Türbeye bombalı saldırı: 5 ölü

Bağdat'ın güneybatısında el-Malif bölgesinde bulunan Ebu El-Fadl El-Abbas türbesine intihar saldırısı düzenlendi.



Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı. Yaralılar Yermük hastanesine kaldırılırken, hastane yönetimi 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Hastane yönetimi 14 yaralının da tedavilerine devam edildiğini kaydetti.



Güvenlik kaynakları, saldırının iki saldırgan tarafından yapıldığını söyledi.







Kaynak : İHA

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