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Şehit uzman çavuş Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'deki operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'in cenazesine binlerce kişi katıldı. Kalabalık avluya sığmadı.

Yaşam / 15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:33
Şehit uzman çavuş Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı
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Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın cenazesi, memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesinde toprağa verildi.

Binlerce Muğlalı cenazeye katıldı.

BABA OCAĞINDA 'HELALLİK' ALINDI

Ağır'ın ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi, Dalaman Havalimanı'ndan alınarak uzun araç konvoyuyla Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki babaevine götürüldü. Burada "helallik" alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenin yapılacağı Menteşeoğlu Mahallesi'ndeki Kocatepe Camisi'ne getirildi.

AVLUYA SIĞMAYAN KALABALIK

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ramazan Musluk'un kıldırdığı namazın ardından şehit Ağır'ın cenazesi, Hallaç Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılan kalabalık, avluya sığmadı.

Binlerce vatandaşın tekbirleriyle uğurlanan Ağır'ın cenaze törenine; babası Ramazan Ağır, annesi Elif Ağır ve yakınlarının yanı sıra Muğla Valisi Esengül Civelek, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban ve Burak Erbay, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk BulvarıBelediye BaşkanıJandarma Genel Komutanlığıİl Jandarma KomutanlığıBakan Yardımcısı


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