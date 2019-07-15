Şehit uzman çavuş Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın cenazesi, memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesinde toprağa verildi.



Binlerce Muğlalı cenazeye katıldı.



BABA OCAĞINDA 'HELALLİK' ALINDI



Ağır'ın ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi, Dalaman Havalimanı'ndan alınarak uzun araç konvoyuyla Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki babaevine götürüldü. Burada "helallik" alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenin yapılacağı Menteşeoğlu Mahallesi'ndeki Kocatepe Camisi'ne getirildi.



AVLUYA SIĞMAYAN KALABALIK



Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ramazan Musluk'un kıldırdığı namazın ardından şehit Ağır'ın cenazesi, Hallaç Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılan kalabalık, avluya sığmadı.



Binlerce vatandaşın tekbirleriyle uğurlanan Ağır'ın cenaze törenine; babası Ramazan Ağır, annesi Elif Ağır ve yakınlarının yanı sıra Muğla Valisi Esengül Civelek, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban ve Burak Erbay, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

