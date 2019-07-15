Nihal Olçok'tan ağlatan paylaşım

15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, Instagram hesabından yayınladığı mesajla takipçilerine hüzünlü anlar yaşattı.



'EN ÇOK KOKUNUZU ÖZLEDİM'



Instagram hesabından şehit olan eşiyle ve oğluyla birlikte çektirdikleri aile fotoğrafını paylaşan Nihal Olçok, 'Ne bu yağan yağmurlar, ne akan gözyaşı son 3 günümü, son 3 yılımı ben bilirim... herşeyin rengi değişti bende. Herşeyin tadı, herşeyin tuzu. Kahveyi artık yanlız içiyorum,bol şekerli az telveli. Kahvenin şekerini arttırdım ama nafile, ağzımın tadı yok. Afiyetim gitti sizinle birlikte. Hani üç günlüktü ya şu dünya,değilmiş onuda bildim. Her günün ayrı ayrı bedelini ödeyerek bildim. Siz bitti sandınız ve imtihan dediniz, benim ne imtihanın bitti ne de günlerim. Sadece gidenler değil ki ağladığım ve dua ettiğim, kalanlarda var bende, gidenlerden miras... Acı ve yük dolu üç yıl... Bitmek bilmeyen... 'Bizsiz bizi bizden başkası anlamaz' Bilen bilir, bilmeyen kendi gibi bilir... Özledim, en çokta kokunuz Özledim.' ifadelerini kullandı.







