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Kahraman şehit Ömer Halisdemir dualarla anıldı

15 Temmuz ‘un kahraman isimlerinden Şehit Kıdemli Astsubay Ömer Halisdemir’in kabri darbe girişiminin 3. yıldönümünde ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinden gelen vatandaşlar Halisdemir’i mezarı başında anarak ve Kuran-ı kerim okuyarak dua etti.

Yaşam / 15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:33
Kahraman şehit Ömer Halisdemir dualarla anıldı
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15 Temmuz darbe gecesinde cuntacı general Semih Terziyi vurarak onun Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmesini önleyen ve darbenin seyrini değiştiren Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir Türkiye'nin ve dünyanın bir çok yerinden gelen vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

15 Temmuz'un 3. yılında kahramana minnettarlıklarını ifade etmek isteyen binlerce vatandaş kahraman şehidin Niğde'nin Bor ilçesine Bağlı Çukurkuyu beldesinde bulunan kabrine adeta akın etti. Kabri ziyaret eden vatandaşlarımız kabir başında okunan Kur'an-ı Kerimler ve yapılan toplu dualara katılarak kahramana dua etti.

Aileleri ile birlikte yediden yetmişe binlerce vatandaş yaptığı kahramanlık nedeniyle Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'e minnet duygularını ifade etti.

Niğde Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz programları kapsamında Ömer Halisdemir mezarında Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programa Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir katıldı.

Kaynak : İHA

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Ömer HalisdemirMilli Savunma BakanıYılmaz ŞimşekBelediye BaşkanıAlpaslan Kavaklıoğlu


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