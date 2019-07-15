Cumurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 mesajı: 2020 yılında son noktayı koyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni'ne katıldı. Törene 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cüler tarafından Jandarma Genel Komutanlığında başından vurulan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan katıldı. Aslan'ın törendeki yerini almak için geldiği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ayağa kalkarak karşıladı. Erdoğan, Turgut Aslan'ın elini bırakmadı.







Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 ile ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: 15 Temmuz gecesi vatandaşımızla sırt sırta vererek tarih yazdık. FETÖ'cülerin her türlü saldırısına direnenlere şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz'da bu hainlerin gözlerini kin bürümüştü. Sakalımızı kestiler ama kesilen sakal çok daha gür bitti. Biz ise onların kollarını kestik. Bir daha kolay kolay ayağa kalkamayacaklar.Tanklarla kuşatılan, bombalanan bu bina kullanılamaz hale gelmişti.







1,5 yıllık yoğun çalışmanın sonucunda 32 bin metrekare kullanım alanı olan bir yapı ortaya çıktı. Selçuklu mimarisi ile bir bina inşa ettik. Hiç kimse bu memlekete diz çöktüremeyecektir.

15 Temmuz gecesi 63'ü polis, 5'i asker 183'ü sivil olmak üzere 251 şehit verdik. Biz şehitleriyle yaşayan, varolan bir milletiz.Dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliğe sahip olan bir ülke olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye dün olduğu gibi bugün de şehit ve gazilerinin sayesinde dimdik ayaktadır.



Türk demokrasisinin kazanımlarına gerektiğinde canı pahasına sahip çıkan kurumlarımız olduğu müddetçe kimse bu millete diz çöktüremeyecek.



Milletine ve devletine bağlı askerlerimiz, polislerimiz, istihbaratçılarımız olduğu sürece hiçbir güç bir daha asla 15 Temmuz benzeri işgal girişimlerine teşebbüs edemeyecektir.



Hangi görünüm, hangi iddia, hangi kisve altında olursa olsun kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir anlayışın bir daha buralarda hakim olmasına izin vermeyeceğiz.'

Asıl sorumluluğumuz FETÖ'yü doğuran ve besleyen ekosistemi yok etmek. Bunun yolu ehliyet ve liyakata dayalı sistemi inşa etmekten geçiyor. Hizipçilik, ekipçilik, dar kadroculuk gibi bürokratik oligarşiye yol açan hastalıkları bu milletin gündeminden kalıcı olarak çıkartacağız.



Bu ihanet çetesiyle mücadele ederken FETÖ'yü besleyen ve büyüten hataların tamamen ortadan kaldırılması da şarttır. Bugün atılan adımların kalıcılığı, işte bu alanlarda elde edilecek başarıya bağlıdır.



S-400 MESAJI



Hava savunma sistemlerimizde dünyada sayılı ülkelerden biri haline geliyoruz. Şimdi hedef, ortak üretimi Rusya ile beraber yapmak.Ülkemizi ileriye taşıyacak adımları atıyoruz. S-400'lerimizi almaya başladık. Hedefimiz Rusya ile ortak üretime geçmek. 2020'de son noktayı koyuyoruz. Alamaz dediler, almanız doğru olmaz dediler, 8. uçak bugün geldi.

