Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yanlarına kalmadı, kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikte halka hitap etti.



Atatürk Havalimanı'nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Hiçbir darbe, hiçbir darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı, kalmayacak. Allah'ın izniyle bundan sonra da kalmayacaktır. Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamayacaktır'' dedi.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''2016 yılının 15 Temmuz gecesi milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini selamlıyorum. O gece şehit verdiğimiz 251 vatan evladının herbirine Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize sıhhat ve afiyetler diliyorum.



''O GECE BURASI İKİ ANI TESPİT ETTİ''



Peygamber ocağı TSK'nın ülkesine gönülden bağlı her bir subayını, astsubayını, uzman personelini ve erlerini alınlarından öpüyorum. O gece burası iki anı tespit etti. Bunlardan bir tanesi saat 23.15 civarı. Tankların arasından Sayın Bay Kemal gelip Bakırköy'e geçti. Belediyede kendi ifadesi ile gidebilecek bir otel bulamadığım için oraya gittim dedi. 01.15 ve biz de yine buraya indik. Burada millet vardı. Üzerimizden geçen F-16'lar vardı. Biz bir şeye inanıyorduk korkmayın Allah bizimle beraberdir. Basın toplantıları yapıldı mesaj verildi her şey yerli yerine oturdu.







''O GECE DÜNYAYA ÖRNEK TEŞKİL EDECEK DİK DURUŞ SERGİLEYENLERE TEŞEKKÜRLER''



O gece dünyaya örnek teşkil edecek bir dik duruş sergileyen medyamıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, aydınlarımıza buradan şahsım ve milletim adına özellikle teşekkür ediyorum. O gece barikatları aşarak tankları geçerek TBMM'ye gelen tepelerine bırakılan bombalara rağmen vakur duruşlarını bozmayan milletvekillerimizi selamlıyorum. Millet sokakta istiklalini korurken, milletin vekilleri de orada demokrasiye, milli iradeye sımsıkı sahip çıkmıştır. Önceki darbelerde milli iradeye, Meclis ruhuna saldırı olsa bile Meclis binası fiilen hedef alınmadı. 15 Temmuz'daki darbeye teşebbüs eden caniler bunu bile yaptılar.



''HİÇBİR DARBE GİRİŞİMİ YAPANLARINA YANINA KAR KALMADI, KALMAYACAK''



Hiçbir darbe, hiçbir darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı, Allah'ın izniyle bundan sonra da kalmayacaktır. Bizler milletçe, vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, demokrasimize, devletimize sahip çıktıkça, hiçbir gücün eli Allah'ın izniyle oralara ulaşamayacaktır. Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamayacaktır.







''RUHLARINI İBLİSE SATANLAR VAR, O MÜPTEZELLER TÜRKİYE'Yİ ELE GEÇİREMEYECEK''



O karanlık gecedeki ezan ve selalar kalplerimizi nasıl bütünleştirdiyse bundan sonra da aynı inanç, heyecan, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Ruhlarını iblise satanlar var. O müptezeller Türkiye'yi ele geçiremeyecekler. Her anımızda özellikle de 15 Temmuz'da şehitlerimizi, gazilerimizi, meydanları dolduran kahramanlarımızı hep kalbimizde yaşatacağız. 15 Temmuz gecesi Türkiye'yi karanlığa gömmek istediler ama başaramadılar. Allah kurdukları tuzakları sahiplerinin başlarına geçirdi.





TÜRKİYE ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER DAYANIŞMA VAKFI MÜJDESİ



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır.



''ÖZGÜRLÜĞÜ OLMAYANIN İRADESİ DE OLMAZ''



Biz imanımıza, tarihimize, kültürümüze ve elbette en önemlisi neslimize sahip çıktıkça, Allah'ın izniyle bu ülkeyi kimse işgal edemez, bu milleti kimse köle yapamaz. Özgürlüğü olmayanın iradesi de olmaz. Şehitlerin aziz ruhlarını muazzep etmemek için daha çok çalışacağız,mücadele edeceğiz, kendimizi daha çok muhasebeye ve murakabeye çekeceğiz. Ülkemizin içine yerleştirdikleri ihanet çetesiyle milletimizi esir alacaklarını sananlar, tıpkı asırlar boyunca hep olduğu gibi bir kez daha derslerini aldılar.







''ZİHİNLERİ İĞFAL EDİLMİŞ DEMEKTİR''



Bugün ülkemizin önündeki engeller, yaşadığı sıkıntılar, maruz kaldığı saldırılar, hep işte bu kadim kavganın tezahürleridir. Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege konularında karşı tarafı haklı bulanların zihinleri iğfal edilmiş demektir. S-400'ler artık ülkemize inmeye başladı mı? 8 uçak geldi ve diğerleri de geliyor. Alamazlar yapamazlar dediler. Aldık mı? Şu anda montajlar başladı mı? Allah'ın izniyle Nisan 2020'de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak. Dik durduk dikleşmedik. Türküz verdiğimiz sözün arkasında dururuz durduk. Bu bir taarruz sistemi değil savunma sistemidir.



''GÖZÜ GÖRMÜYOR, KULAĞI DUYMUYOR, DİLİ LAL OLMUŞ DEMEKTİR''



Türkiye'nin, son 17 yılda demokraside ve ekonomide gerçekleştirdiği hamlelerle çağ atladığını inkar edenin gözü görmüyor, kulağı duymuyor, dili lal olmuş demektir.







''TERÖRÜN BELİNİ KIRDIK, KIRIYORUZ''



Şu anda terörün belini kırdık, kırıyoruz. İnlerine girdik. Pençe-1 hareketini yaptık şimdi Pençe-2 hareketini yapıyoruz. Bu terörisleri yerle yeksan ediyoruz. Bunlar bedava olmuyor değil mi? Bunu şimdi terörizmi arkasına alan siyasi partiler yapmayın diyor. Yapmayalım da canımızdan bu daha mı kıymetli? Milletimizin huzurunu düşünmekle mükellefiz.''



ERDOĞAN'I, ATATÜRK HAVALİMANI'NDA ÇOK SAYIDA KİŞİ KARŞILADI



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, çok sayıda iş insanı, sanatçı ve 15 Temmuz gazisi karşıladı.