Beştepe'de ilk tören gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Beştepe'de düzenlenen anma törenine katıldı.



15 Temmuz Anıtı'na şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlarla beraber çiçek bırakıp dua eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Hatm-i Şerif merasimi için Millet Camii'ne geçti.



Erdoğan'a Millet Camii'ne yürüyüşünde gaziler ve şehit yakınları eşlik etti.



ŞEHİTLER İÇİN KUR'AN-I KERİM OKUDU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen Hatm-i Şerif Merasimi'ne katıldı.



Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısındaki 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakmasının ardından, beraberindeki şehit yakınları ve gazilerle yürüyerek Beştepe Millet Camisi'ne geçti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da dua etti.



Millet Camisi'ndeki programa Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı bakanlar ile Ankara'daki 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TBMM'YE GEÇTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yapılacak özel oturumu izlemek üzere TBMM'ye geldi.



Erdoğan, Mecliste, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından törenle karşılandı.



Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, Şeref Kapısı'ndan Meclise geçti. Erdoğan'ı burada da AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup başkanvekilleri ve AK Parti milletvekilleri karşıladı.