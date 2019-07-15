USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,41 - 6,42

AB, Türkiye'ye yaptırım kararı aldı

AB Dışişleri Bakanları Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırım kararı aldı.

Dünya / 15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:27
AB, Türkiye'ye yaptırım kararı aldı

Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında petrol ve doğalgaz araması bölgede oynanan oyunları bozdu.

Türkiye'nin kararlı duruşunu gören AB, yaptırım kararı aldı.

BAKANLAR TOPLANDI

AB Dışişleri Bakanları, bugün Brüksel’deki toplantıda, Türkiye’ye Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle yaptırım kararını kesinleştirdi.

AB’nin kararı duyurmayı 15 Temmuz’un yıldönümü dolayısıyla Ankara’dan gelen talep üzerine birkaç saatliğine ertelediği bildirildi.



"KAYNAKLARDA KESİNTİ"

Karar, AB'den aktarılan kaynaklarda kesinti ve AB ile Türkiye arasındaki Kapsamlı Hava Taşımacılık Anlaşması müzakerelerinin durdurulmasını kapsıyor.

Daha önce açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Türkiye'yle iyi komşuluk ilişkilerimizi korumaya yönelik iyi niyetlerimize karşı, Türkiye'nin üye ülkemiz Kıbrıs'ın egemenliğine yönelik tutumu kaçınılmaz olarak AB'yi tam dayanışma içinde bir cevap vermeye götürecek." ifadelerini kullanmıştı.

Ekonomik YaptırımAvrupa BirliğiDiplomatik YaptırımTürkiye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı