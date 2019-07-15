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9. uçak da Mürted Hava Üssü'nde

Rusya'dan Türkiye'ye S-400 teslimatları çerçevesinde parçaları taşıyan 8. uçağın ardından, 9. uçak da Mürted Hava Üssü'ne indi.

Güncel / 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:56
9. uçak da Mürted Hava Üssü'nde

Rusya'dan, Türkiye'ye S-400 sevkiyatı sürüyor.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında sekizinci ve dokuzuncu uçakların, Mürted Hava Meydanı'na indiğini duyurdu.

S-400'ler, uzun menzilli radar tespit sistemi, komuta kontrol ünitesi, füze rampası ve angajman radarı olmak üzere 4 ayrı parçadan oluşuyor. Füze dışındaki parçalar hava yoluyla Türkiye'ye getirilecek ve burada birleştirilecek.

FÜZELER DENİZ YOLUYLA GELECEK

Bu kapsamda 9 uçakla gönderilen parçalar güvenli hangarlara yerleştiriliyor.

S-400 hava savunma sisteminin en hassas parçaları olan füzelerse deniz yoluyla teslim edilecek.

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