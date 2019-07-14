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Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

3. Sayfa / 14 Temmuz 2019 Pazar 10:50
Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Ağrı'dan, Bursa yönüne giden 25 AAG 399 plakalı yolcu otobüsü ile 05 AY 852 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Otobüs ile otomobilin karıştığı kazda yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükselirken, isimler de belirlendi. Kazaya karışan araçlardan yolcu otobüsünü Mahmut Kandemir'in, Hafik ilçesinden Sivas yönüne giden otomobili ise Ahmet Güven kullandığı öğrenildi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücü Ahmet Güven (52) ve eşi Zeliha Güven (47) olay yerinde, kızları Merve Aydemir (25) ise yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Ahmet Güven'in torunu Eymen Gazi Aydemir (4) ise aynı hastanede tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitirenlerin cesetleri otopsi için hastane morga kaldırıldı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sivas-Erzincan Çevreyolu'nun tek şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolcu OtobüsüHastaneCumhuriyet Üniversitesi


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