USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,41 - 6,42

S-400 sevkiyatında üçüncü gün

S-400 Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 5. uçağın ardından 6. uçak da Mürted Hava Meydanı'na indi. 7. uçağın da bugün inmesi planlanıyor.

Güncel / 14 Temmuz 2019 Pazar 10:20
S-400 sevkiyatında üçüncü gün

Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamda beşinci uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği belirtildi.



6. UÇAK DA İNDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. Bu kapsamda altıncı uçak Mürted Hava Meydanı'na indi' denildi.

Sevkiyat kapsamında yedinci uçağın da bugün inmesinin planlandığı duyuruldu.


S-400 teslimatı böyle gerçekleşti S-400 teslimatı böyle gerçekleşti NATO'dan S-400 açıklaması NATO'dan S-400 açıklaması S-400'lerin kurulabileceği 3 il S-400'lerin kurulabileceği 3 il S-400 teslimatı başladı S-400 teslimatı başladı

Savunma BakanlığıTwitterFüze Savunma Sistemi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı