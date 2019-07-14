S-400 sevkiyatında üçüncü gün

Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği bildirildi.



Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamda beşinci uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği belirtildi.







6. UÇAK DA İNDİ



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. Bu kapsamda altıncı uçak Mürted Hava Meydanı'na indi' denildi.



Sevkiyat kapsamında yedinci uçağın da bugün inmesinin planlandığı duyuruldu.





