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S-400 sevkiyatında 3. gün... 7. uçak da indi

S-400 Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 5. ve 6. uçağın ardından bugünkü son uçak da Mürted Hava Meydanı'na indi.

Güncel / 14 Temmuz 2019 Pazar 12:38
S-400 sevkiyatında 3. gün... 7. uçak da indi
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Milli Savunma Bakanlığı'nca S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamda yedinci uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği belirtildi.

Sabah erken saatlerde beşinci ve altıncı uçak da iniş yapmıştı.

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