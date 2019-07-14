S-400 sevkiyatında 3. gün... 7. uçak da indi

Milli Savunma Bakanlığı'nca S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği bildirildi.



Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamda yedinci uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği belirtildi.



Sabah erken saatlerde beşinci ve altıncı uçak da iniş yapmıştı.