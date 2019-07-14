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Komşu kavgasında kan aktı: 1 ölü

Konya'da iki komşu arasında kavga çıktı. Silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 14 Temmuz 2019 Pazar 17:17
Komşu kavgasında kan aktı: 1 ölü

Konya'da iki komşu aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kozagaç Mahallesi Şehit Mustafa Yılmaz Sokak'ta aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.C.Ç. (17) av tüfeğiyle Mehmet Ç'ye (56) ateş etti.

Mehmet Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, M.Ç, C.Ç. ve Ş.Ç. ile M.G. av tüfeğinden çıkan saçmalardan yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri M.C.Ç. ve babası Y.Ç'yi gözaltına aldı.

ŞehitMustafa Yılmaz112 Acil Servis


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