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Hakkari'de terör operasyonu

İçişleri Bakanlığı, Güneydoğu'da devam eden operasyonlar hakkında bilgi verdi. Bakanlık, Hakkari'de gerçekleşen operasyonda 3 teröristin öldürüldüğünü, güvenlik güçlerinin bölgedeki çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Güncel / 14 Temmuz 2019 Pazar 16:00
Hakkari'de terör operasyonu

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de düzenlenen terör operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık, Hakkari Merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda; 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

İçişleri BakanlığıJandarma


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