Hakkari'de terör operasyonu

İçişleri Bakanlığı, Güneydoğu'da devam eden operasyonlar hakkında bilgi verdi. Bakanlık, Hakkari'de gerçekleşen operasyonda 3 teröristin öldürüldüğünü, güvenlik güçlerinin bölgedeki çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de düzenlenen terör operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.
Bakanlık, Hakkari Merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda; 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.