Hakkari'de terör operasyonu

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de düzenlenen terör operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.



Bakanlık, Hakkari Merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda; 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



Bölgede operasyonlar devam ediyor.