Gürsel Tekin CHP yönetimini bombaladı

CHP'de aday belirleme süreci parti içinde depreme yol açtı. Tepkilerin çığ gibi yükseldiği partide kimileri başka partilere geçti. Toplu istifalar birbirini izledi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de bu süreçten rahatsız olanların başında geliyordu.



Suskunluğunu yazı açıklamayla bozan Tekin, CHP'nin, aday belirlemede liyakata önem verilmesi ve bir fazla oy getirecek kişinin aday yapılması gerektiği halde, bunun gerçekleşmediğini savundu.



ANKETLER DİKKATE ALINMADI

Adayların objektif kriterlere göre belirlendiğinin söylenemeyeceğini ifade eden Tekin, her seçim çevresinde adeta farklı bir kriter, farklı bir standart ortaya koyulduğunu, birçok büyükşehirde, kamuoyu anketlerinde en çok destek bulan kişilerin aday gösterilmediğini öne sürdü.



ŞEFFAFLIK VE İLKESİZLİK ELEŞTİRİSİ

Tekin, hayatını İstanbul'a vermiş kendisi de dahil birçok kişinin fikirlerine bile danışılmadığını belirterek, aday belirleme sürecinin çok daha adil, şeffaf ve ilkeli olabileceğini kaydetti.



Adayların belirlenmesinin ardından ortaya çıkan tablonun, CHP'nin oy kazanmasından başka ölçütlerin devreye girdiğini gösterdiğini savunan Tekin, 'Biz eskiden kim CHP'ye bir oy fazla kazandırırsa o aday olmalıdır derdik. Bugün CHP'nin oy kazanmasından ve başarısından başka ölçütler de devreye girmiş durumda. Kişisel, şahsi ölçütler ve keyfilik ne yazık ki maliyetsiz değildir. 31 Mart'ta bu maliyet ile partimizin karşılaşmamasını umut ediyoruz' dedi.



LİYAKAT YERİNE ŞAHSİ YAKINLIK ÖNE ÇIKARILDI

Liyakata önem verilmediğini öne süren Tekin, liyakatı savunan bir parti olduklarını, liyakat ilkesinin her yere egemen olmasını istediklerini belirtti. Tekin, aday belirleme sürecinde liyakat ilkesinin gereğinin yapılmadığını, bir kenara bırakıldığını, şahsi yakınlık ve tutumun öne çıkartıldığını ifade etti.



KURULTAY İSTEYEN BAŞARILI BAŞKANLAR LİSTE DIŞI

Olağanüstü kurultay isteyen başkanların liste dışı bırakıldığını savunan Tekin, birçok ilde başarılı hizmetlere imza atan belediye başkanlarının sırf olağanüstü kurultay talep ettikleri için yeniden aday gösterilmediklerini kaydetti. Tekin, bazı illerde seçimi kazanabilecek, halk desteği bulunan kişilerin de aynı gerekçeyle adaylık dışında bırakıldığını, bunun CHP tarihine, kültürüne yakışan bir adım olmadığını ifade etti.



HALK CHP'DEN MUTLAK BAŞARI BEKLİYOR

Tekin, halkın yaşadığı zorluklar nedeniyle bir değişim beklentisi içine girdiğini, CHP'nin de bu beklentinin sesi olması gerektiğini vurgulayarak, daha önce görülmedik bir mutsuzluk ve öfkenin bulunduğunu ileri sürdü. Böyle bir dönemde, halkın değişim beklentisinin sesi olmaları gerektiğini kaydeden Tekin, hem Türk halkının hem de CHP tabanının beklentisinin mutlak başarı olduğunu belirtti.



ÖRGÜTE ÇALIŞMA ÇAĞRISI

Tekin, 'Hiçbir koltuk başarısızlık üzerine kurulamaz. Halkımızın, tabanımızın, örgütümüzün beklentisi mutlak başarıdır. Bugünden itibaren ben de seçim bitene kadar canla, başla CHP'nin her ilçede, her ilde zafer kazanması için çalışacağım. Bütün örgütümüze ve seçmenlerimize de büyük bir heyecanla çalışma çağrısında bulunuyorum. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Başka kimse yoktur. Herkesin de bu sorumluluğun yerine getireceğini umuyorum' dedi.