Devlet Bahçeli'ye 121 yıllık silah hediye edildi her şeyi orjinal

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın ve ailesi tarafından hediye edilen silah 121 yaşında ve Belçika yapımı. Yalçın tarafından hediye edilen silah bir dönemin en ünlü markaları arasında yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün de beylik tabancası olarak kullandığı ‘Hareketli Nagant’ halen Samsun’daki müzede sergileniyor.



Atatürk’ün silahı Rus yapımı olarak bilinirken MHP Liderine hediye edilen Belçika yapımı ‘Hareketli Nagant’ 121 yaşında ve koleksiyon değeri bulunuyor.



MERMİSİ ORJİNAL

Yalçın ailesi tarafından MHP Liderine 50. Yıl hatırası olarak hediye edilen silahın mermileri de orijinal. ‘Hareketli Nagant’ özellikle koleksiyoncuları tarafından şimdiye kadar üretilen en değerli silahlar arasında gösteriliyor.



KUTUDA NE YAZIYOR?

21 yıllık "Hareketli Nagant" marka silahın kutusunda, "MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü anısına Milliyetçi Hareket Partisinin Sayın Genel Başkanı ve Milliyetçi Ülkücü Hareketin saygıdeğer Lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye Yalçın ailesinin naçiz armağanı." ifadesi yer aldı.







Öte yandan MHP Başkanlık Divanı da geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda MHP Liderine 50. Yıl logolu özel tasarım bir plaket hediye etti.