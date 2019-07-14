USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,41 - 6,42

Bahçeli: Eski sisteme dönelim diyenlerin FETÖ ile irtibatı vardır

Kastamonu'da konuşan MHP lideri Bahçeli, ''Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkemizin gelecek umududur, milli güvenlik ve beka sorunlarına yegane çözüm ve çaredir. 'Eski sisteme dönelim' diyenlerin FETÖ ile irtibat ve iltisakları vardır'' dedi.

Siyaset / 14 Temmuz 2019 Pazar 13:44
Bahçeli: Eski sisteme dönelim diyenlerin FETÖ ile irtibatı vardır
Video için tıklayın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu'da halka hitap etti.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Tam 3 yıl önce TSK içine yuvalanan terörist kadro millet ve devlete silah doğrultmuştu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anıyorum. 15 Temmuz'da satırları ihanet ve melanetle yazılmış karanlık bir senaryo tedavüle sokulmuştu. Amaç Türkiye'yi içten yıkmaktı. 15 Temmuz'da Türk milletinden intikam alınmak istendi. İhanet imanı geçemedi. 1 dolarlık ederi olan namussuzlar Türk milletinin haşmeti karşısında kaçacak delik aradılar. FETÖ ile mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkılmalıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkemizin gelecek umududur, milli güvenlik ve beka sorunlarına yegane çözüm ve çaredir. 'Eski sisteme dönelim' diyenlerin FETÖ'yle irtibat ve iltisakları vardır. Eski sistemden medet umanların PKK'ya diyet borçları bulunmaktadır. FETÖ ile mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir. Bu konuda tavsama olamaz, ihmal olamaz, hoşgörü olamaz, hatırlı ve arkası olan FETÖ'cülerin korunması veya kollanması diye bir şey söz konusu edilemez.'

CumhurbaşkanlığıTürkiyeDevlet Bahçeliİhanet


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı