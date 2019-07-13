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Tarihi anıt defineciler tarafından delik deşik edildi

Mersin’in Şeytan Deresi Kanyonu’nun dağ yamaçlarında MÖ 2’nci ve MS 3’üncü yüzyıllar arasında yapıldığı tahmin edilen Adam Kayalar anıtı, defineciler tarafından delik deşik edildi.

Güncel / 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:57
Tarihi anıt defineciler tarafından delik deşik edildi

11 erkek, 4 kadın, 2 çocuk, bir dağ keçisi ve kartal kabartmalarından oluşan anıt yapının her tarafı dinamitle patlatılmış. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girecek güzellikteki anıt, önlem alınmadığı takdirde kısa süre içinde yok olacak.

Adam Kayalar anıtı Silifke-Erdemli karayolu üzerinde Kızkalesi'ne yaklaşık 3-4 kilometre mesafede bulunuyor. Bir gözetleme karakolu olduğu tahmin edilen Helenistik dönem kulenin yanına kadar araçla gidilebiliyor. Sonra sarp bir dağın başından antik dönemden kalma yıpranmış basamaklar ve patikadan dağın yamacına doğru zorlu bir yoldan ilerleniyor. Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre; her yıl bu yamaçtan birilerinin düşüp öldüğü bölgede yaşayanlar tarafından ifade ediliyor.

Dağ yamacında yön bulmak için taşların üstüne boyalı ok işaretleri kazınmış. Dik dağ yamacında anıtın bulunduğu alana yaklaşık yarım saatlik zorlu bir yürüyüşten sonra ulaşılabiliyor. Definecilerin hedefindeki Adam Kayalar anıtının bulunduğu noktaya araç gereç indirmesi organize bir çalışma olduğunu gösteriyor. Anıtı koruyacak bekçi ve güvenlik kamerası yoktu.

UNESCO Dünya Kültür Mirası'na girebilecek kadar güzel olan Şeytan Deresi Kanyonu tam bir nekropol alanı. Dağların etekleri kaya mezarlarıyla dolu. 11 erkek, 4 kadın, 2 çocuk, bir dağ keçisi ve kartal kabartmalarından oluşan Adam Kayalar anıtının ilk eserlerinin M.Ö. 3'üncü yüzyılda yapımına başlandığı kaynaklarda ifade ediliyor.

Güvenlik KamerasıDağ KeçisiHelenistik


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