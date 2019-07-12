Pentagon S-400 toplantısını iptal etti

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan gazetecilere Türkiye'nin S-400 sistemi alması konusu ile ilgili bir basın toplantısı yapılacağını duyurdu.



İlk etapta Türkiye saati ile 18:15'te yapılacağı söylenen toplantı sürekli ertelendi.



Ardından ise Pentagon'dan toplantının iptal edildiği açıklaması geldi.



AKAR, ABD SAVUNMA BAKAN VEKİLİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile telefonda görüştü.



Akar-Esper görüşmesinde, Türkiye'nin uzun menzilli bölgesel hava ve füze savunma sistemi temini ile Suriye’deki gelişmeler ele alındı.



Bakan Akar, "S-400 savunma sistemi alımı tercih değil bir zorunluluk. Patriot teklifi konusundaki değerlendirmeler devam ediyor." dedi.

