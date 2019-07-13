USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,41 - 6,42

Pençe-2 harekatından ilk görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 harekatı kapsamında PKK hedeflerinin ateş altına alındığını açıkladı.

Güncel / 13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:26
Pençe-2 harekatından ilk görüntüler

Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Operasyonu'nun başarıyla sürdüğü belirtildi.

BAKANLIK İLK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

İlerleyen saatlerde Bakanlıktan bir açıklama daha yapıldı. "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan harekat kapsamında, terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan ve komando tugaylarının katıldığı harekatın planladığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi. Paylaşımda yeni harekata ilişkin fotoğraflara da yer verildi.




KomandoTwitterTerör ÖrgütüIrak


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı