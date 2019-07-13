Pençe-2 harekatından ilk görüntüler

Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldığı açıklandı.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Operasyonu'nun başarıyla sürdüğü belirtildi.



BAKANLIK İLK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI



İlerleyen saatlerde Bakanlıktan bir açıklama daha yapıldı. "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan harekat kapsamında, terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı bildirildi.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan ve komando tugaylarının katıldığı harekatın planladığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi. Paylaşımda yeni harekata ilişkin fotoğraflara da yer verildi.









