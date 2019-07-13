Irak'ın kuzeyinde yeni bir harekat başlatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta başlattığı ve “Pençe2 “ olarak tanımladığı operasyon bölgesinin alanı belli oldu.



Hürriyet’in güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre operasyon ilk operasyonun hedefi olan Hakurk’un daha güney kesimlerini kapsıyor. Böylece TSK unsurları Kuzey Irak’ın daha iç kesimlerine doğru yönelmiş oldu. TSK unsurları daha önceki operasyonlarda olduğu gibi Pençe 2 operasyonunda da ele geçirdiği yerlerde üslenmeye devam edecek.



Harekatın başladığını az önce Milli Savunma Bakanlığı duyurmuştu. Bakanlığın açıklamasında, “Halen başarıyla icra edilmekte olan Pençe Operasyonunda elde edilen gelişmeler sonucunda, 12 Temmuz 2019 akşamı, Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 22.00’de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekât başlatılmıştır.



Operasyon Hava Kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve İHA’ların desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir.Bu harekât ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine devam edilecektir” bilgisi verilmişti.