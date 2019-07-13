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FSM Köprüsü'nün birinci etabı bu gece trafiğe açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) birinci etabındaki üstyapı ve derz onarım çalışmalarının bu akşam tamamlanacağını ve bu gece birinci etabın trafiğe açılacağını bildirdi

Güncel / 13 Temmuz 2019 Cumartesi 21:39
FSM Köprüsü'nün birinci etabı bu gece trafiğe açılıyor

Bakan Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, 27 Haziran'da başlatılan üstyapı ve derz onarım çalışmalarının köprünün birinci etabında bu akşam tamamlanacağını söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasını takiben birinci etabın bu gece trafiğe açılacağını ifade eden Turhan, 'Köprü platformunun bir tarafının trafiğe tamamen kapatılmasıyla yoğun ve sistemli yapılan çalışmalar neticesinde birinci etap çalışmalar hedeflenen süreden önce tamamlandı.' diye konuştu.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR

Bakan Turhan, hızla köprünün kuzey platformunda çalışmalara başlanacağını dile getirdi. Turhan, hava şartlarının uygun olması ve öngörülemeyen bir problem yaşanmaması halinde ikinci etap çalışmalarının da Kurban Bayramı öncesinde bitirilmesinin planlandığını bildirdi.

Turhan, ileriki yıllarda ihtiyaç duyulması halinde yapılacak üstyapı onarımlarında trafiğin çok fazla etkilenmemesi için sadece en üst tabakanın yenilenmesinin yeterli olacağına, böylece İstanbul trafiğinin köprü üstyapı onarımlarından en az seviyede etkileneceğine dikkati çekti.

Fatih Sultan Mehmet KöprüsüKurban Bayramı


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