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Dalaman'da çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıktıktan sonra Fethiye’ye sıçrayan orman yangını söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgeden geçilen fotoğraflar ise yürekleri sızlattı.

3. Sayfa / 13 Temmuz 2019 Cumartesi 21:03
Dalaman'da çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde üç gün önce çıkan yangına 20 helikopter, çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın Fethiye ilçesine kadar ulaştı. Ekiplerin gece gündüz müdahalesiyle tamamen söndürülen yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

MEZARLIK ZARAR GÖRDÜ, BAZI HAYVANLAR TELEF OLDU

Yaklaşık 400 hektarlık alanda etkili olan yangında bir mezarlık zarar gördü, bazı yaban hayvanları da telef oldu.

TERÖR BAĞLANTISI BİLGİSİ GERÇEK DEĞİL

Öte yandan yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmaların devam ettiği, sosyal medyada yer alan terör bağlantısı bilgisinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

3 GÜNDÜR SÜRÜYORDU
Dalaman'ın Karacaağaç Mahallesi'nde 10 Ağustos'ta çıkan yangın Fethiye’ye sıçramış, dün kontrol altına alınmıştı.

HelikopterKaraağaç


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