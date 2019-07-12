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Suudi kadınlara seyahat özgürlüğü geliyor

Prens Selman'ın talimatıyla, S. Arabistan'da bir kadının, ülke dışına çıkış şartlarında değişikliğe gidilecek.

Güncel / 12 Temmuz 2019 Cuma 23:03
Suudi kadınlara seyahat özgürlüğü geliyor

Suudi Arabistan, bu yıl içerisinde kadınlara bir erkeğin izni olmaksızın tek başına yurt dışına çıkabilme özgürlüğü tanıyacak.

Suudi Arabistan’da 21 yaşın altındaki erkekler ve kadınlar yakın bir akrabasının izni olmadan ülkeden ayrılamıyor.

Suudi Arabistan’da yayımlanan Okaz gazetesindeki haberde, söz konusu yasağın 18 yaş üstü kadınlar için kaldırılmasından söz edilirken, bu yasağın 21 yaşın altındaki erkekler için de kaldırılacağı ifade edildi.

Suudi kadınlara seyahat özgürlüğü geliyor

KADINLAR İZİN ALMAK ZORUNDA

Suudi Arabistan’da halen kadınlar yasalar gereği, evlilik, boşanma veya pasaport edinme gibi tercihleri için yakın bir erkek akrabasından izin almak durumunda kalıyor.

Suudi Arabistan


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