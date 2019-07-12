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Suçüstü yakalandı!

Samsun'da mağazadan aldığı kıyafetin parasını ödemeden çıkmaya çalıştığı öne sürülen İran uyruklu Y.E.Z. adlı kadın gözaltına alındı.

3. Sayfa / 12 Temmuz 2019 Cuma 14:01
Suçüstü yakalandı!

Samsun Canik ilçesinde bir alışveriş merkezine giden İran uyruklu Y.E.Z.(33) , aldığı kıyafetler için kasiyere 700 TL ödeyerek mağazadan çıkmak istedi.

Ancak güvenlik sireninin çalması üzerine, kontrol edilen kadının çantasından ödemesi yapılmamış kıyafet çıktı.

Mağaza yetkililerinin polise haber vermesi üzerine Y.E.Z., ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü Irmak Polis Merkezi'ne götürüldü.

Antidepresan ilaçlar kullandığı ve dalgın olduğu için böyle bir durum yaşadığını savunan Y.E.Z, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli KontrolEmniyet MüdürlüğüAlışverişİranPolis Merkezi


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