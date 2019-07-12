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S-400 teslimatı böyle gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin teslimatıyla ilgili fotoğraf ve görüntü paylaştı.

Güncel / 12 Temmuz 2019 Cuma 15:56
S-400 teslimatı böyle gerçekleşti
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamalarda şu ifadeler yer aldı. 'Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017'de imzalanmıştır.

Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara'ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır' ifadeleri yer aldı.

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