S-400 teslimatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikalinin bugünden itibaren başladığını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesinin 11 Nisan 2017'de imzalandığı belirtildi.



Açıklamada, 'Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara'ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır' ifadesine yer verildi.







S-400'LERİN ÖZELLİKLERİ



S-400'ler 400 km menzil içerisindeki hava tehditlerini yok edebilme özelliğine sahip. Algılama özelliği ise 600 km. Yani 600 km içerisindeki herhangi bir hava unsurunu algılayıp 400 km içerisine girdiğinde onları imha edebiliyor. En fazla 30 km yüksekliğe kadar çıkabilen S-400'lerin hızı ise saniyede 4,8 km.



