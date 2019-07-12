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NATO'dan S-400 açıklaması!

AFP'nin geçtiği son dakika haberine göre bir NATO yetkilisi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımının doğuracağı sonuçlardan endişeli olduklarını belirtti...

Güncel / 12 Temmuz 2019 Cuma 23:19
NATO'dan S-400 açıklaması!

Dünyanın gözü, Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine ve sonrasında yaşanacak gelişmelere çevrildi.

S-400'lerin ilk parçalarının Ankara'ya ulaştığının açıklanmasının ardından, NATO'dan 'endişeliyiz' açıklaması geldi.

AFP haber ajansına konuşan üst düzey NATO yetkilileri, 'Operasyonların ve görevlerin yönetilmesinde askeri güçlerimizin eşgüdümlü olarak çalışması hayati önemdedir.' dedi.

ABD'Lİ UZMANDAN S-400 YORUMU: OYUN DEĞİŞECEK

Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi (Center for a New American Security) isimli kuruluşun uzmanlarından Nick Heras, Türkiye'nin gelişmiş hava kuvvetlerine sahip aktörlerle çevrili bir bölgede S-400 almasının, hava savunma stratejisi açısından 'oyun değiştiren' bir hamle olduğunu söyledi.

'TÜRKİYE SONSUZA KADAR AMERİKAN KAMPINDA KALMAYABİLİR'

ABD'li Ortadoğu uzmanı Heras, Fransız haber ajansı AFP'ye demecinde, 'Erdoğan'ın Türkiye'yi bir 'Avrasya' gücü olarak konumlandırdığı bir sır değil. Bu da Türkiye'nin, ABD ve NATO ile olduğu kadar Çin ve Rusya ile de ilişkilerini dengelemeye ihtiyacı olduğu anlamına geliyor' dedi. Heras, 'Türkiye'nin sonsuza kadar Amerikan kampında kalacağının garantisi yok' diye konuştu.

OrtadoğuÇinTürkiyeRusya


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