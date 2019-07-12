Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! S-400'ler Ankara'da!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara'ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başladı.



İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ UÇAK DA TÜRKİYE'DE



Öte yandan Rusya'dan gelen ikinci ve üçüncü uçak da Mürted Üssü'ne indi.







RUSYA DOĞRULADI



Rusya'nın, askeri-teknik işbirliğinden sorumlu federal servisi FSVTS, S-400 karadan havaya savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatının başladığını doğruladı.



FSVTS yetkilileri, 'FSVTS, S-400 sisteminin Türkiye'ye teslimatının başladığını doğrulamaktadır. Teslimatlar tarafların üstünde mutabık kaldığı tarihlerde gerçekleştirilecektir' dedi.



ÇAVUŞOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA: HERHANGİ BİR SIKINTI YOK



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu S-400'lerin teslimatıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, ''Bitmiş bir anlaşma. Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek.'' ifadelerini kullandı.







'İLGİLİ MAKAMLARIN BELİRLEYECEĞİ ŞEKİLDE KULLANIMA BAŞLAYACAKTIR'



Savunma Sanayii Başkanlığı da konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;



Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlığımız ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanmış olan sözleşme kapsamında S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara'ya inen ilk uçakla başlatılmıştır. Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır.







TESLİMATLA İLGİLİ DETAYLAR BELLİ OLDU



Rus TASS haber ajansının askeri diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatı, üç parti şeklinde gerçekleştirilecek.



Türkiye'ye teslimatın ilk partisinin uçakla yapıldığı belirtilen haberde, 'Kısa zamanda, S-400'ün ikinci partisinin teslimatı uçakla gerçekleştirilecek. 120'nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü parti ise deniz yoluyla ulaştırılacak.' ifadeleri kullanıldı.



Daha önce, Türk uzmanların S-400'ün kullanımıyla ilgili Rusya'da eğitim aldığı hatırlatılan açıklamada, 'Temmuz-ağustosta yaklaşık 80 Türk askeri uzmanı S-400 ile ilgili aynı eğitim merkezinde eğitim görecek.' denildi.



Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi'nden yapılan açıklamada, 'S-400 sisteminin, Türkiye'ye teslimatının başladığı doğrulandı. Teslimatlar tarafların mutabık kaldığı tarihlerde yapılacak.' ifadelerine yer verildi.



Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikalinin bugünden itibaren başladığını açıklamıştı.



S-400 FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ



Üreticisi: Almaz-Antey silah şirketi

Konuşlandığı Yerler: Moskova, Suriye, Kaliningrad, Kırım

Kullanılmaya Başlanma Tarihi: 2007

Menzil: 400 kilometre

Hız: Saniyede 4,8 km

Azami Hedef İrtifası: 30 km

Eşzamanlı Takip: 80 hedef

Hedef Türü: Uçak, seyir füzesi, orta menzilli füzeler, İHA ve diğer havadan izleme sistemleri



SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?



1* Uzun menzilli izleme radarı, havadaki nesneleri takip ediyor ve gelen bilgiyi komuta aracına gönderiyor. Potansiyel hedefler, komuta arasında değerlendiriliyor

2* Hedef tanımlandıktan sonra komuta aracı füzenin fırlatılmasına karar veriyor

3* Fırlatmayla ilgili veriler, hedefe göre en iyi konumda bulunan fırlatma aracına gönderiliyor ve buradan karadan havaya füzeler gönderiliyor

4* Angajman radarı, füenin hedefine ulaşmasına yardımcı oluyor



S-400'lerin birinci grubu dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı Antonov An-124 ile Ankara'ya indirildi...



