USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,41 - 6,42

Evli kadının nafaka uyanıklığı! Hepsini geri ödeyecek

İlginç olay İstanbul'da yaşandı... Eski eşinin kendisinden yeniden evlendiği halde 6 yıl boyunca haksız şekilde nafaka aldığını ileri süren koca dava açtı. Mahkeme, eski koca tarafından 6 yıl boyunca ödenen yoksulluk nafakasının iadesine hükmetti.

3. Sayfa / 12 Temmuz 2019 Cuma 11:15
Evli kadının nafaka uyanıklığı! Hepsini geri ödeyecek

İstanbul'da yıllar önce boşanan bir çift arasında yaşanan nafaka tartışması mahkemeye taşındı. Eski eşinin kendisinden yeniden evlendiği halde 6 yıl boyunca haksız şekilde nafaka aldığını ileri süren koca dava açtı. Mahkeme açılan davayla ilgili kararını verdi.

İstanbul'da yaşayan bir çift yıllar önce anlaşmalı olarak boşandı. Anlaşmaya göre koca boşandığı eşine aylık 100 dolar nafaka ödemeyi kabul etti. Boşanmanın ardından bir süre sonra kadın yeniden evlendi. Bu durumdan haberi olmayan eski koca ise 6 yıl boyunca nafaka yatırmaya devam etti.

MAHKEMEYE BAŞVURDU DAVA AÇTI
Eski eşinin evlendiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı. Ödediği nafakanın kaldırılmasını ve eski eşine 6 yıl boyunca ödediği nafaka miktarının iade edilmesini talep etti.

MAHKEME, NAFAKANIN İADESİNE KARAR VERDİ
Aile Mahkemesi, kadının yeniden evlendiği tarihte yoksulluk nafakasının kendiliğinden ortadan kalktığını belirtti. Mahkeme, eski koca tarafından 6 yıl boyunca ödenen yoksulluk nafakasının da iadesine hükmetti.

DolarNafaka


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı