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Bakan güzel haberi verdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir televizyon kanalında katıldığı programda, yaklaşık 5 bin yeni istihdam sağlayacaklarını açıkladı.

Ekonomi / 12 Temmuz 2019 Cuma 11:20
Bakan güzel haberi verdi

Kazı sürelerini 12 aya yaymak ve hızlandırmak için yaptıkları çalışmalara değinen Bakan Ersoy, 4 bine yakın işçi, 600’e yakın arkeolog, 250 civarında da sanat tarihçisini 3 yıl içerisinde istihdam edeceklerini belirtti.

MARKA SORUNU

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın 2023 için belirlenen 65 milyar dolar turizm geliri ve 75 milyon turist hedefini yakalamak amacıyla kurulduğunu belirten Ersoy, “Markalaşma sıkıntımız var. Bir şeyi markalaştırmak istiyorsanız, sürekli tanıtım yapmanız lazım. Sürekli tanıtım yapmazsanız markalaşma değerinizi kaybedersiniz” diye konuştu. Ersoy, Müze Kart’ın 70 lira olan fiyatını yükseltmeyeceklerini de söyledi.

Milyar Dolar


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