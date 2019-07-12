Ali Babacan, Dengir Mir Mehmet Fırat'ın cenazesinde

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dengir Mir Mehmet Fırat’ın cenaze namazı ikindi namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılındı.



Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılınan cenaze namazına eski bakan Ali Babacan'ın katılması dikkat çekti.



Yeni parti kurma hazırlığında olduğu belirtilen Ali Babacan, cenaze töreninde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve diğer siyasilerle tokalaştı.



Cenazede, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, HDP eş Başkanı Sezai Temelli, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, eski Meclis Başkanı Hikmet Çetin, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski Bakanlardan; Faruk Çelik, Ali Babacan, Abdulkadir Aksu, Hayati Yazıcı ve çok sayıda eski AK Parti ve CHP milletvekili yer aldı.