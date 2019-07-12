ABD'nin yeni büyükelçisi mesaiye başladı! Dikkat çeken fotoğraf!

David Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'ndaki ziyaretleri sonrasında, Bakanlık'ta şehit Türk diplomatları anmak için oluşturulan duvarı inceledi.



ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ BU FOTOĞRAFI YAYINLADI



Satterfield'ın duvarı incelerken çekilen fotoğrafı ABD Ankara Büyükelçiliği'nin (US Embassy Turkey) Twitter hesabından yayınlandı.



Vatandaşlar ise bu paylaşımın altında paylaştıkları mesajlarla ABD'ye tepkilerini dile getirdi.





