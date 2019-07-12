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ABD'nin yeni büyükelçisi mesaiye başladı! Dikkat çeken fotoğraf!

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ı ziyaret etti. Satterfield, dün de Dışişleri Bakanlığı'nı ziyaret etmiş, buradaki muhataplarına nezaket ziyareti gerçekleştirmişti.

Güncel / 12 Temmuz 2019 Cuma 21:19
ABD'nin yeni büyükelçisi mesaiye başladı! Dikkat çeken fotoğraf!

David Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'ndaki ziyaretleri sonrasında, Bakanlık'ta şehit Türk diplomatları anmak için oluşturulan duvarı inceledi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ BU FOTOĞRAFI YAYINLADI

Satterfield'ın duvarı incelerken çekilen fotoğrafı ABD Ankara Büyükelçiliği'nin (US Embassy Turkey) Twitter hesabından yayınlandı.

Vatandaşlar ise bu paylaşımın altında paylaştıkları mesajlarla ABD'ye tepkilerini dile getirdi.


ŞehitDışişleri BakanlığıTwitterBakanlık


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