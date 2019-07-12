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ABD'den Yunanistan'a 600 milyon dolarlık helikopter satış

Yunanistan'a 7 adet MH-60R çok amaçlı helikopter ve ilgili elemanlarının satışı için ABD'den onay çıktı.

Güncel / 12 Temmuz 2019 Cuma 23:04
ABD'den Yunanistan'a 600 milyon dolarlık helikopter satış

ABD yönetiminin, Yunanistan'a toplam 600 milyon dolar değerinde MH-60R helikopterlerinin ve ekipmanlarının satışına onay verdiği bildirildi.

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a muhtemel Dış Askeri Satış kapsamında, yaklaşık 600 milyon dolar değerinde 7 adet MH-60R çok amaçlı helikopterinin ve ilgili elemanlarının satışını onaylama kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

BÖLGEDEKİ DENGELERE ETKİSİ OLMAYACAK

Söz konusu satışla Yunanistan'ın NATO hedeflerine daha üst düzeyde katkı sağlayabileceği, bununla birlikte bölgedeki dengelere herhangi bir etkisinin olmayacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, satışa konu olan helikopter ve ekipmanlarının Lockheed Martin firması tarafından üretileceği kaydedildi.

Satış görüşmelerinin başlaması için Kongrenin 30 gün içinde satışa herhangi bir itirazda bulunmaması gerekiyor. 30 günün sonunda ABD'nin, Yunanistan'a teklif mektubunu sunmasıyla satış görüşmeleri başlamış olacak.

Lockheed MartinDışişleri BakanlığıDolarYunanistanHelikopter


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