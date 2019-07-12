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3 yıl sonra ortaya çıkan konuşma!

Süleyman Soylu, 15 Temmuz gecesi Binali Yıldırım'la arasında geçen konuşmayı Hande Fırat'a anlattı.

Güncel / 12 Temmuz 2019 Cuma 09:57
3 yıl sonra ortaya çıkan konuşma!

15 Temmuz hain darbe girişimin 3. yıl dönümünde, dönemin Çalışma Bakanı  şimdinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Binali Yıldırım'la arasında geçen konuşmayı ilk kez anlattı.

'BU NE MASKARALIK'
3 yılın ardından Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuşan Soylu, Yıldırım'la arasında geçen konuşmaları şöyle aktardı;

“Bu ne maskaralık Süleyman Bey! Galiba darbe oluyor.”

“Şu an ne yapmamı isterseniz?”

“Çankaya Köşkü'ne geçin.”

SİLAHINI DA YANINA ALIYOR

Bu konuşmanın ardından Hande Fırat'a köşke gittiğini anlatan Soylu 'Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın kendisini o gece arayarak, “TBMM'nin üzerinde uçaklar mı uçuyor” sorusunu yönelttiğini söyledi. Ardından da aralarında bu diyaloğun geçtiğini belirtti. İçişleri Bakanı'nın anlattıklarından devam edelim. Yıldırım telefonu kapattıktan sonra Soylu ile Abdulhamit Gül, Bekir Bozdağ, Mehmet Muş, Naci Ağbal, Nihat Zeybekci'nin de aralarında bulunduğu isimlerle temas kuruluyor ve Çankaya Köşkü'ne geçiyorlar. Soylu silahını da yanına alıyor. Çankaya Köşkü'ne gittiklerinde ışıklar kapalı. İçeri giriyorlar ve güvenlik görevlilerine talimat veriyorlar, 'Tanımadığımız kimse kapıdan girmeyecek. Ne pahasına olursa olsun...''bigilerini aktardı.

Yazının tamamı için TIKLAYINIZ Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Bekir BozdağBinali Yıldırımİçişleri BakanıHande FıratÇalışma Bakanı


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