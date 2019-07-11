Yeni aldığı otomobille dereye uçtu

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 BHP 98 plakalı araç yol kenarında bulunan dere yatağına uçtu. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Yasin S., yaralandı.



Kaza bugün saat 16.20 sıralarında Erzincan-Gümüşhane yolunda meydana geldi. 34 BHP 98 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan dere yatağına uçtu. Kazayı gören yoldan geçen vatandaşlar durumu 112 Acil Servisine bildirdi. Kaza mahalline sağlık, AFAD ve Erzincan Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinden ekipler sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Yasin S., vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yasin S.’nin aracı bugün Trabzon’dan aldığı ve yola çıktığı belirtildi.



Öte yandan kazanın meydana geldiği virajda sürekli başka kazalarında olduğuna vurgu yapan vatandaşlar, bariyer yapılması gerektiğini belirtti.



Kaynak : İHA

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