Yağışlı havalar etkisini göstermeye başladı

Meteoroloji yetkililerinin günler öncesinden duyurusunu yaptığı yağış, İstanbul'a düştü.



Gece saatleri itibarıyla soğuk havanın etkisi altına giren megakent, sabaha yağışla uyandı. Sıcaklığın 18 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da, en çok korkulan trafik oldu.



TRAFİK ÇİLESİ





Alınan son bilgilere göre de yağışın ardından bazı bölgelerde trafik, adeta çileye dönüştü. FSM'nin kapalı olmasından dolayı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğunluk oluşurken, sabah işe giden vatandaşlar da bu durumdan olumsuz etkilendi.







AKŞAM SAATLERİNE KADAR SÜRECEK



Zaman zaman şiddetini artıran yağışa karşı yaya olan vatandaşlar da apartman kenarlarına ve otobüs duraklarına sığındı. Yağmur yağışının akşam 19.00'a kadar süreceği ifade edilirken, dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son hava tahmin raporu ise şöyle oluştu:



Alınan son bilgilere göre de yağışın ardından bazı bölgelerde trafik, adeta çileye dönüştü. FSM'nin kapalı olmasından dolayı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğunluk oluşurken, sabah işe giden vatandaşlar da bu durumdan olumsuz etkilendi.Zaman zaman şiddetini artıran yağışa karşı yaya olan vatandaşlar da apartman kenarlarına ve otobüs duraklarına sığındı. Yağmur yağışının akşam 19.00'a kadar süreceği ifade edilirken, dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son hava tahmin raporu ise şöyle oluştu:

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