USD (Alış - Satış) : 5,74 - 5,75 EURO (Alış - Satış) : 6,44 - 6,45

Yağışlı havalar etkisini göstermeye başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da sabahın ilk saatleriyle birlikte etkili olan yağış, sabah işe giden vatandaşları olumsuz etkiledi.

3. Sayfa / 11 Temmuz 2019 Perşembe 08:14
Yağışlı havalar etkisini göstermeye başladı
Video için tıklayın

Meteoroloji yetkililerinin günler öncesinden duyurusunu yaptığı yağış, İstanbul'a düştü.

Gece saatleri itibarıyla soğuk havanın etkisi altına giren megakent, sabaha yağışla uyandı. Sıcaklığın 18 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da, en çok korkulan trafik oldu.

TRAFİK ÇİLESİ



Alınan son bilgilere göre de yağışın ardından bazı bölgelerde trafik, adeta çileye dönüştü. FSM'nin kapalı olmasından dolayı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğunluk oluşurken, sabah işe giden vatandaşlar da bu durumdan olumsuz etkilendi.



AKŞAM SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

Zaman zaman şiddetini artıran yağışa karşı yaya olan vatandaşlar da apartman kenarlarına ve otobüs duraklarına sığındı. Yağmur yağışının akşam 19.00'a kadar süreceği ifade edilirken, dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son hava tahmin raporu ise şöyle oluştu:

Kaynak : İHA
*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı